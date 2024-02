Geolier | Capodanno e scacciacani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Questa volta Morgan se la prende con Marco Mengoni: “Ho detto che canta bene, ma che non è un autore e che non ha una personalità brillante? Ok. Se potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo? Oddio speriamo di no. Nel senso che è uno che canta bene, canta molto bene, ma essere autore è un'altra cosa. C'è una questione, al festival di Sanremo ci sono sempre i soliti autori che scrivono più canzoni. Sai che una canzone che va lì ha un fatturato pazzesco? La canzone interessa molto. La canzone produce tanto giro. Ed ecco perché sono sempre i soliti e ci tengono”. E poi: “Anche Mogol scriveva sempre per Battisti, anche Calabrese scriveva i testi per Bindi, anche Bubola scriveva per De Andrè, ma solo per loro. Non è che Bubola scriveva per De Andrè e poi scriveva per De Gregori e poi per Finardi e Fossati, scriveva per De Andrè, quindi dava pure uno stile... Se vorrei fare il ...