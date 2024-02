Geolier | “Anche io ho votato a Sanremo La serata delle cover? Ho pensato fosse meglio non vincerla”

"Ma come sei venuto" Geolier da applausi: "Volevano censurarmi la felpa del Napoli, ecco cos'ho fatto!" Ci può essere un «effetto Geolier» anche nella politica italiana Forse c’è già. A Sanremo abbiamo assistito a un classico fenomeno del nostro tempo: il televoto popolare si è divaricato in modo netto ...

Mad in Italy, le pagelle: Oreglio da sbadiglio (voto 4), nozze di plutonio per Gigi e Ross (voto 8) La puntata speciale di martedì 13 febbraio è a tema San Valentino, come se tale ricorrenza non fosse già abbastanza indigesta ai più. Si distinguono, al solito, Gigi e Ross alla conduzione celebrando ...

L’Università di Napoli invita Geolier per una lezione. Il rettore: “Può essere un esempio, simbolo di resilienza e creatività” L'Università Federico II di Napoli ha esteso un invito al rapper Geolier, emergente voce della Gen Z e figura di spicco della scena musicale italiana.