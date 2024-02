Gender Pro Vita Famiglia | Spot Libenar elimina la mamma Intervenga Commissione Vigilanza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) - 14 febbraio 2024. «Il nuovodel marchiomette in scena un bambino che, da una culla, guarda quelli che sembrano essere a tutti gli effetti “due papà”,ndo completamente la figura materna. La pubblicità in onda sulle reti Rai e su RaiPlay è un ammiccamento al politicamente corretto e ci sembra un tentativo di normalizzare un pratica aberrante come l'utero in affitto, alla quale ricorrono anche tante coppie dello stesso sesso per soddisfare il capriccio ideologico di essere genitori letteralmente a tutti i costi, pagando donne disperate e rendendole così schiave. La pubblicità ha così tanto indignato l'opinione pubblica che una nostra petizione ha raccolto in pochissimi giorni oltre 18mila firme. Chiediamo quindi un intervento immediato dellaRai». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro. -Ufficio Stampa ProOnlus t.: 0694325503 m.: 3929042395 stampa@pro.it