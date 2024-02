Gemma Galgani chiede a un cavaliere di spogliarsi | Tina torna all’attacco a UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A Uomini e Donne, dopo un bel po’ di tempo, si èti a parlare di. La dama era rimasta in disparte un bel po’, in quanto nessunha scritto per lei. Quest’oggi, però, la torinese si è accomodata nuovamente al centro dello studio per relazionarsi con un nuovodi nome Giancarlo. La loro conoscenza è agli albori, tuttavia,è sembrata essere già molto presa. In men che non si dica, però, in studio è scoppiato il caos nel momento in cui è intervenutaCipollari. Battute piccanti trae Giancarlo a Uomini e Donne Sonoti i blocchi sua Uomini e Donne. Il pubblico da casa li acclamava e, finalmente, Maria De Filippi ha accontentato i ...