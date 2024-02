Gaza | Israele non va ai negoziati del Cairo Netanyahu | “Progressi impossibili” Famiglie ostaggi | “Così è come condannarli a morte”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si potranno farenei colloqui alfinché Hamas non cambierà la sua posizione ”delirante”. L’ufficio del primo ministro israeliano Benjaminspiegala decisione di non mandare giovedì una delegazione nella capitale egiziana per ulteriori colloqui su un accordo per glicon Hamas. Alsono presenti le delegazioni di Stati Uniti, Qatar ed Egitto proprio per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia die il rilascio degliin cambio dei detenuti palestinesi. Una notizia che ha causato la dura reazione dei familiari degliche considerano la decisione diuna condanna aper gli ...