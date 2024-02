Gaza | il cooperante palestinese Hamdouna | “Un popolo sta morendo davanti ai nostri occhi La comunità internazionale guarda ma non fa nulla”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Yousefdella ong italiana EducAid impegnata nella Striscia di, ha partecipato al sit-inalla Camera organizzato dall’Intergruppo Parlamentare per la Pace in Medioriente per chiedere il cessate il fuoco immediato. “Sono un cittadino di, in Italia sono tornato poco prima del 7 ottobre” afferma. “La situazione terribile, soprattutto a Rafah dove sono tutti disperati, tutti sono in attesa della morte. Così si vive nella striscia dida più di quattro mesi e tutto ciò viene affrontato con un grandissimo silenzio da parte di tutto il mondo e questo silenzio uccide le persone che sono sotto i bombardamenti, senza cibo acque e medicine. Io dadico che qui non si tratta più di politica, si tratta ...