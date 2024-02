Gara tra mediatori | tra le 100 università italiane che parteciperanno c’è anche quella di Bergamo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). Al via la dodicesima edizione della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), latra 100 studenti universitari, divisi in 18 squadre, in rappresentanza di 16, che si sfidano su tre diversi casi di mediazione, per aggiudicarsi il titolo di miglior mediatore di controversie. La CIM è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, insieme all’degli Studi di Milano, l’Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’degli Studi di Milano Bicocca che ospitano l’evento. Programma: giovedì 15 febbraio, h 16-18, Convegno d’apertura presso l’Cattolica (Aula Magna, Largo Gemelli,1): si parlerà di mediazione e gestione dei conflitti in un mondo in guerra, di intelligenza artificiale, del futuro ...

Quando parte la gara d’appalto per la riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate ?”: se lo chiedono i comitati per il Tram che, nelle ultime ore, ... (ilnotiziario)

L’ All-Star Weekend in programma a Indianapolis non sarà caratterizzato soltanto dalla partita tra le stelle, ma anche dall’interessante confronto ... (sportface)

Gara di mediazione, a Milano sfida fra 100 studenti di 16 atenei Parte domani, 15 febbraio, la dodicesima Competizione Italiana di Mediazione (CIM), gara organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano (azienda della Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi) insiem ...

Cento studenti di sedici Università italiane si sfidano per vincere il titolo di miglior mediatore civile e commerciale (Mi-lorenteggio.com) Milano,14 febbraio 2024. Al via la dodicesima edizione della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), la gara tra 100 studenti universitari, divisi in 18 squadre, in rappresenta ...

Il grido di Ghali e la macabra gara tra le vittime Le parole usate diventano pietre lanciate contro l’altra parte quasi fossero armi, come il termine “genocidio” utilizzato ormai reciprocamente per ferire l’avversario o dipingerlo come un mostro.