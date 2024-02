Gandini | «Il basket italiano sta bene»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Perché Torino? Perché sono bravi». Abituato ai giri di parole del mondo del calcio da cui proviene Umberto, presidente della Lega, impiega tre parole per spiegare la scelta del capoluogo piemontese come sede delle Final Eight di Coppa Italia al via oggi. «A partire dalla Regione, dal Comune e dalla Camera di Commercio con cui ci sono sinergie ottimali, hanno scelto avendo degli impianti eredità delle Olimpiadi 2006, la strada dello sport perché non ci sono molte altre arene di questo livello in Italia. L’esperienza ATP Finale gli ha fatto capire le potenzialità a 360° dello sport; poi siamo arrivati noi…». Come sta il? «Direi che sta. Sicuramente a livello di vertice sta, lo stesso si può dire della A2 che sta attraversando l’ultimo anno della ...