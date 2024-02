(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) –S24si presenta come l'emblema della potenza e dell'innovazione nel panorama degli smartphone di punta del 2024, racchiudendo in sé una sintesi quasi perfetta tra hardware di altissimo livello, funzionalità avanzate basate sull'intelligenzae un design che, pur seguendo le linee guida dei suoi predecessori, introduce novità significative e

Samsung Galaxy S24 Ultra ha il miglior display per DxOMark , ma Galaxy S24 e S24+ seguono a ruota e non sono da meno! L'articolo Non solo Ultra : ... (tuttoandroid)

Samsung annuncia un aggiornamento per Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra: ecco le novità in arrivo anche grazie ai feedback. L'articolo Il ... (tuttoandroid)

Galaxy S24 Ultra, l'intelligenza artificiale secondo Samsung Testato il nuovo top di gamma del colosso coreano: super fotocamere, schermo incredibile, ma soprattutto la Galaxy AI. È vera rivoluzione

Dopo quattro anni di supremazia, la batteria dell’iPhone deve condividere la corona con il Galaxy S24 Ultra Per la prima volta da oltre 4 anni, la durata della batteria di un nuovo Samsung Galaxy ha raggiunto le prestazioni degli iPhone.

Gamma Galaxy S24: aggiornamento in arrivo con novità per display e fotocamera Samsung ha annunciato un aggiornamento per la gamma Galaxy S24, includendo un cursore per regolare la brillantezza dei colori del display e miglioramenti alla fotocamera, in risposta alle richieste de ...