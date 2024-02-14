Galatasaray-Sparta Praga | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Galatasaray Sparta

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Fonte : ilveggente
Galatasaray-Sparta Praga, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Galatasaray-Sparta Praga è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici. Il Galatasaray si ritrova in Europa League dopo aver perso la sfida da dentro o fuori nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League con il Copenaghen. Lo scorso dicembre una rete di Lerager – vecchia conoscenza della nostra Serie A – ha condannato il club campione di Turchia alla retrocessione nella seconda competizione continentale per ordine di importanza. Icardi – IlVeggente.it (Ansa)Una tremenda delusione che tuttavia gli uomini di Okan Buruk sono riusciti a smaltire in fretta: ...
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