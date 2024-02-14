Galatasaray-Sparta Praga Europa League | 15-02-2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Galatasaray-Sparta Praga (Europa League, 15-02-2024 ore 18:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 14 febbraio 2024) Entrambe in testa ai rispettivi campionati Galatasaray e Sparta Praga si affrontano per proseguire la loro avventura europea a caccia di un posto negli ottavi di finale di Europa League.  Il cimbom è reduce dalla vittoria nel derby contro il Basaksehir, ottava vittoria consecutiva e ventunesima su 25 gare di campionato. Una gara chiusa dall’1-2 di Yilmaz e Mertens nella prima mezzora e gestita senza troppi InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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