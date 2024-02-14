Galatasaray-Sparta Praga Europa League | 15-02-2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Galatasaray'in 315. Avrupa sinavi UEFA Avrupa Ligi nde evinde yarin aksam Sparta Prag i konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarinda 315 inci kez sahne alacak. Sari-kirmizili ekip, geri kalan 314 karsilasmada 112 galibiyet alirek ...

Galatasaray - Sparta Prag: 5. randevu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçinda persembe günü karsi karsiya gelecek Galatasaray ile Çekya'nin Sparta Prag takimi, tarihlerindeki 5. randevuya çikacak. Bu sezon UEFA Sampiyonlar Ligi'nde gru ...

Galatasaray yildizlarini riske etmeyecek! Teknik direktör Okan Buruk ise özellikle 2 oyuncusunu hemen riske atmak istemiyor. Sparta Prag karsisinda Nelsson’u ilk 11’de oynatmayi düsünen Buruk, Abdülkerim ile Oliveira’yi ise kulübede oturtmayi ...