Gaia Tortora | Moltrasio | Farinetti e Tridico tra gli ospiti di “Tierra!”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Prende il via mercoledì 21 febbraio da Stezzano per concludersi sabato 13 aprile a Brembate la nona edizione della rassegna culturale itinerante “Nuove rotte per un mondo più umano”. Un appuntamento ormai atteso dal pubblico bergamasco che ha la possibilità di incontrare ed ascoltare gratuitamente autorevoli, eccellenze nei vari campi del sapere, per individuare strumenti e percorsi che aiutino a costruire un mondo più solidale, rispettoso dell’ambiente e dell’umanità. Sana alimentazione, giustizia, fragilità degli adolescenti, natura, camminare come terapia, fake news sul nucleare, solidarietà e responsabilità collettiva, tradizioni e storie bergamasche, sono solo alcuni dei tanti temi affrontati. In questo momento storico complesso, in cui spesso lo spaesamento e l’incertezza prevalgono, gli organizzatori e promotori della ...