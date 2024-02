Gaeta Concorso comunale assistente sociale | il Tar boccia il ricorso della candidata Errante

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)– Fu corretta – almeno per il momento – la procedura utilizzata dal comune diper lo svolgimento, dal 19 ottobre 2022 in poi, delper l’assunzione di un “istruttore direttivo-” categoria giuridica D. A dichiararlo, dopo un’attesa iniziata il 19 luglio scorso (giorno in cui c’era stata la discussione del L'articolo Temporeale Quotidiano.