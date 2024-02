Gabbia | «Guardiamo l’Inter? Solo noi stessi Non perdiamo energie così»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Proprio come fatto da Stefano Pioli, anche Matteoalla vigilia di Milan-Rennes si sofferma anche sul campionato. Il difensore rossonero sembra snobbare. FOCUS – Domani sera il Milan affronterà il Rennes a San Siro per la sfida di Europa League. Il focus di Matteo, però, rimane anche sul campionato. A Sky Sport 24 il calciatore rossonero dichiara: «o la Juventus? Noinoi. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi, sulle partite che dobbiamo affrontare. Non vogliamo perdereguardando gli altri o deconcentrandoci da quello che dobbiamo fare noi. Il nostro obiettivo è quello di giocare e vincere e guardare avanti facendo la miglior stagione possibile». Inter-News - Ultime notizie e ...

