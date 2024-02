(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Osimo (Ancona), 14 febbraio 2024 - Catturata unadi topi d'appartamento che avrebbero commesso ben 36o tentati- fino al marzo 2023 - in varieitaliane (Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Emilia Romagna, Toscana e Umbria) per un bottino complessivo di oltre 200mila euro. Si tratta di 5 uomini e due donne, finiti in carcere con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata aiin abitazione. Sono i risultati dell'operazione battezzata 'Sorgente' ed eseguita dai carabinieri delle Compagnie di Osimo (Ancona) e Frascati (Roma). L'ordinanza di custodia emessa dal gip di Ancona è stata eseguita nell'ambito della città metropolitana di Roma (nella Capitale ma anche a Zagarolo e Velletri) a carico dei sette indagati (tre sono croati): quattro sono stati arrestati ...

Tempo di lettura: < 1 minutoTre furti in abitazione sono stati denunciati nella serata di ieri in Valle Telesina a San Lorenzello e sul posto ... (anteprima24)

Rubavano nei condomini in centro a Milano e fuggivano in monopattino . Sono stati individuate e arrestate cinque persone – quattro di origine ... (ilfattoquotidiano)

A Orsara 10 furti in una settimana, Simonelli: 'Forte preoccupazione' ORSARA DI PUGLIA – La scorsa settimana, a Orsara di Puglia si sono verificati 10 furti nelle abitazioni. “Non era mai successo”, dichiara il sindaco Mario Simonelli. “C’è un comprensibile clima di pre ...

Quasi 40 furti in casa in 8 regioni: 7 arresti nell’ operazione dei Carabinieri di Osimo OSIMO - Sette persone sono finite in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione: sono cinque uomini e due donne a cui sarebbero attribuibili 36 furti consumat ...

Furti in abitazioni, presa banda di 7 ladri: ben 36 colpi in otto regioni Le indagini sono partite da due razzie commesse nell’ottobre 2022 a Sirolo. In tutto i ladri (cinque uomini e due donne) hanno arraffato beni per 200mila euro ...