Fuorisede | voto a distanza alle elezioni | cosa dice la proposta di Fratelli d' Italia

I fuori sede non potranno votare neanche alle prossime elezioni europee del 2024. In Italia, chi abita lontano dal comune di residenza non ha ... (europa.today)

Voto per i fuorisede, un passo in avanti ma solo per le elezioni europee (e solo per gli studenti) Non c’erano i tempi tecnici per approvare una legge e ci si deve accontentare intanto di un emendamento, proposto da Fratelli d’Italia. Garantirà il voto agli studenti ma non ai lavoratori. Ecco come ...

Arriva il voto per i fuorisede alle Elezioni Europee. Non per le Elezioni Amministrative Un emendamento presentato da Fratelli d'Italia prevede la possibilità per gli studenti fuorisede di votare fuori dal proprio Comune di residenza in occasione del prossimo Election Day dell'8 e 9 giugn ...

Forse è la volta buona per il voto degli studenti fuori sede, almeno alle europee Fratelli d'Italia ha proposto una norma sperimentale per le elezioni dell'8 e del 9 giugno, seppure con alcune restrizioni e un po' in ritardo ...