Fuori la politica dal Festival La richiesta di Alessandro Morelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «L'impegno del Governo per accogliere le istanze della categoria degli agricoltori è sempre stato massimo», dice, senatore della Lega e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. «Da parte nostra non è mai venuta meno la vicinanza agli agricoltori in questi 16 mesi e le misure annunciate oggi lo dimostrano». La mobilitazione continua ma un primo risultato, che sembrava lontanissimo solo pochi giorni fa, è stato raggiunto. Non a caso, dei “trattori” si è parlato anche sul palco del Teatro Ariston. «Ma in quel momento un'attenzione maggiore non sarebbe stata sgradita. Anzi. Si tratta di un argomento veramente molto popolare, di reale interesse per tutta l'opinione pubblica, un tema di unità nazionale, non divisivo. Perché tutti siamo stati concordi nella battaglia dei trattori contro le imposizioni dell'Unione Europea rispetto ...