Fuga di gas a Civitavecchia | evacuate 6 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – Un’emergenza ha tenuto in allerta i servizi di soccorso dinella serata di ieri. Dalle ore 22, i Vigili del Fuoco della locale stazione sono stati mobilitati a causa di una significativadi gas rilevata in zona Boccelle, tra piazza Vincenzo de Cesare e via Ezio Maroncelli. Giunti sul posto, i soccorritori hanno utilizzato strumentazione avanzata per individuare la fonte della, confermando la presenza di una severa dispersione di gas nell’area. La situazione, potenzialmente pericolosa per la pubblica sicurezza, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di seiresidenti nell’area. Le operazioni di messa in sicurezza hanno visto gli specialisti della Bonifazi impegnati nel praticare fori di ventilazione nelle intercapedini delle ...