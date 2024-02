Freschi e disidratati | per San Valentino ecco i fiori… da mangiare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bergamo. I fiori sono un grande classico per San, ma oltre ad essere belli da guardare possono essere pure buoni da. Anche in Italia, infatti, cresce il business dei fiori commestibili: petali che danno origine a gustose e colorate ricette. Nel nostro Paese, tra l’altro, c’è il più grande produttore europeo di fiori eduli: L’Insalata dell’Orto, azienda veneta che alle porte della laguna di Venezia coltiva 35.000 metri quadri di serre dedicate alle colorate referenze, dove crescono oltre 240.000 piante e, nei periodi di punta, sono raccolti manualmente 100.000 fiorial giorno. Complessivamente sono prodotte 16 varietà di fiori commestibili, disponibili in 40 cromie, destinate al mercato italiano ed estero. Oltre ai fiori, novità di quest’anno, ci sono i fiori ...