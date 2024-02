Frecciarancio in attesa di rilancio | Fondi stanziati? Manca l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I Comitati per il tram tornano a scrivere al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, come accadde più volte nel corso del 2023; l’argomento è sempre lo stesso, vale a dire la riqualificazione della linea tranviaria “Milano-Limbiate“. Questa volta, però, i rappresentanti dell’associazione “Utenti del trasporto pubblico“ (Utp) e del gruppo Facebook "Salviamo il tram della Comasina" chiedono informazioni sull’iter che porterà all’indizione della gara d’appalto per l’riqualificazione della storica tratta, da M3 Comasina a Limbiate, chiusa il 30 settembre 2022; da quella data, l’amato tram ““ è andato in pensione ed è stato sostituito dai bus della linea 165. Ebbene, come precisano nell’email spedita nella mattinata di ieri, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha approntato, nel dicembre 2023, il ...