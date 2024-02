Frattesi rientra | sfida contro la Salernitana a -2! | Inter Chat LIVE

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con. IN VIDEO ?, nuovo format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. I nerazzurri si preparano al matchla, in programma per venerdì sera. Dovrebbere anche Davide, mentre non ci sarà Acerbi. Previsto anche un certo turnover, per far fronte al match di andatal’Atletico Madrid in Champions League. ...

FCIN1908 / Frattesi in parte col gruppo, da domani a disposizione. Assente Audero, il motivo Come raccolto da FCINTER1908, il programma odierno prevedeva terapie per Francesco Acerbi e Juan Cuadrado. Davide Frattesi ha svolto una parte del lavoro di oggi da solo e una parte in gruppo. Ottime ...

Barcellona su Leao, Frattesi e rientro Osimhen: le news di oggi | OneFootball A riferirlo è Gianluca Di Marzio che spiega come il ritorno di Osimhen in Italia è atteso tra venerdì e sabato, giorno quest’ultimo del match di campionato contro il Genoa. Questo il motivo per cui il ...

Inter, infortunio per Acerbi: ecco le partite che salterà. Le ultime Non arrivano buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi: Francesco Acerbi deve fermarsi per un infortunio.