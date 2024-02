Francesco Totti | la replica a Ilary Blasi | «Lei è più ricca di me | ha guadagnato 700 mila euro per Unica»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Secondo i legali della presentatrice, l’ex calciatore sarebbe accusato di spendere più soldi al casinò che per i figli e di aver «lasciato da sola in hotel» Isabel. Ma l'attenzione è focalizzata anche sulle presunte relazioni extra-coniugali di entrambi

Francesco Totti, replica a Ilary Blasi: “Più ricca di me” Un conflitto senza riserve quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma ha fatto scrivere tramite i suoi avvocati ...

Ilary Blasi in tribunale con la lista delle amanti di Francesco Totti La separazione tra Totti e la Blasi è una di quelle storie che non finiscono mai, “fanno giri immensi e poi ritornano”.ma in questo caso c’entra poco il romanticismo di Venditti. Ogni giorno c’è un nu ...

FOTO - Rivaldo con Del Piero e Totti: “Se vi serve un 10, siamo qui” Quanta classe in una sola foto, verrebbe da dire. Infatti il campione brasiliano Rivaldo ha postato oggi una story sul suo account ufficiale di Instagram che lo ritrae insieme a Francesco Totti e ...