Foto choc Meloni | si dimette il direttore del museo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Luca Dell’Atti fa un passo indietro dopo la sua bravata e il clamore che ha suscitato un suo post su Instagram Luca Dell’Atti si è dimesso dalla carica di presidente deldi Ostuni. Non tutto è permesso, non tutto è lecito, soprattutto se sei una persona che ricopre un incarico importante e di alto livello culturale. Di sicuro, tutto ha dimostrato, l’ormai ex presidente deldi Ostuni, tranne quello di essere una persona che può ricoprire un ruolo di quel genere, a maggior ragione dopo aver postato unacapovolta del Presidente del Consiglio Giorgianel 2024, mostrando bassezza, rozzezza e poca intelligenza e pochissimo livello culturale. Imperdonabile come gesto e come richiamo d’attenzione. E per questo motivo, colto da improvvisa lucidità, ha deciso di fare un passo indietro e di ...