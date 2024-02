Fortitudo PalaDozza | il migliore sesto uomo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Numeri da top team, da vertice della serie A. Dati alla mano lasi conferma per media spettatori, incassi e percentuali di riempimento come una delle squadre più seguite, nel panorama del basket nazionale. Che lafosse per i propri tifosi più di una squadra una vera e propria fede è stato confermando anche dagli ultimi dati diramati dalla Lega Pallacanestro che ha fatto il conto delle presenze in A2. Complessivamente gli spettatori della A2 sono stati quasi 492.000, con una media-gara salita a 1.863, equivale al 32 per cento in più rispetto all’anno scorso. Lasi conferma nettamente la squadra più seguita con 5.164 spettatori (Trieste è seconda a 3.377) e con un incasso medio di 84.940 euro. Alla società del presidente Stefano Tedeschi anche i record per il numero maggiore di spettatori complessivi ...