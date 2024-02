Formula 1 | ecco le specifiche tecniche della Ferrari SF-24

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La nuova monopostoscuderia italiana, la SF-24, ha delleche domineranno la1 e daranno un grande vantaggio ai suoi piloti,le nel dettaglio Qualche giorno fa laci ha sorpreso con la nuova monoposto SF-24, mostrandocela in tutto il suo splendore nelle sue prime immagini. L’ultima faticascuderia sembra che renderà le cose molto più facili per i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz per la stagione 2024 di1. Non sembra che abbia grosse differenze rispetto alla SF-23, esternamente infatti ha solo un telaio leggermente più lungo, mentre il cambio l’hanno reso più corto. Se è vero che sull’estetica non ci sono chissà quali grandi differenze rispetto all’ultimo ...