Formia Carnevale | 50mila euro di finanziamento alla Pro Loco | scoppia la polemica

Sora, studente investito: paura in viale San Domenico Uno studente è stato investito questa mattina, 13 febbraio 2024, in viale San Domenico a Sora all'altezza della pasticceria napoletana. Sul posto è intervenuto il ...

Centri diurni a Latina, taglio del nastro a Casal delle Palme e al parco-giochi di via Legnano A Latina va in scena una doppia inaugurazione nei centri diurni di Casal delle Palme e di via Legnano. Rimasta chiusa per circa tre anni, la struttura Casal delle Palme, al termine di interventi di ad ...

Recuperati dai carabinieri beni asportati durante la Seconda Guerra Mondiale Nel corso dei consueti controlli delle piattaforme di e-commerce e dei siti specializzati nella vendita di opere d’arte, i ...