Forlì | Johnson è ‘salvo’ | può giocare Mea culpa in tv | Devo gestire le emozioni

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Xaviere la Pallacanestro 2.015 possono tirare un sospiro di sollievo. La mano del giudice sportivo, nei provvedimenti emessi nel primo pomeriggio di ieri, non è stata pesante e i biancorossi potranno prontamente riavere a disposizione il lungo di Las Vegas. In seguito agli accadimenti del terzo quarto del match contro Rieti,è infatti stato squalificato soltanto per una giornata "per comportamento offensivo nei confronti del terzo arbitro", ovvero il signor Sebastiano Tarascio. La più leggera delle possibili ‘punizioni’, dal momento che si correva il serio rischio di vedersi comminare una squalifica pari a due turni di campionato. Che, se anche un ricorso fosse stato respinto, sarebbe stata da scontare per intero. Così, invece, è prevista la possibilità di tramutare il turno di stop in una semplice ammenda pecuniaria. Possibilità ...