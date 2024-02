Fontana | IA sia strumento per servire l' umanità e non viceversa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "L'Intelligenza Artificiale cerca di imitare l'uomo nel ragionamento, nell'apprendimento, nella pianificazione e nella creatività. Ma non deve essere un nostro sostituto. Va infatti mantenuta la sua natura didestinato al'e non. E per realizzare questa finalità deve essere aperta, comprensibile, trasparente, partecipata". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzoaprendo la presentazione del rapporto del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione dal titolo "Utilizzare l'Intelligenza Artificiale a supporto del lavoro parlamentare". "Auspico l'apertura - ha sottolineato il Presidente - di un confronto tra le istituzioni per mettere insieme tutti i progetti avviati e tutte le idee in fase di sviluppo e di realizzazione, per valorizzare il nostro ...