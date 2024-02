Fondi Ue per il Sud | Fitto convoca a Roma i sindaci della Campania

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “Bocciato nella notte l' emendamento del Pd per l' esenzione totale dell' Irpef agricola. I partiti di maggioranza si sono ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ?Bocciato nella notte l? emendamento del Pd per l? esenzione totale dell? Irpef agricola. I partiti di maggioranza si sono ... (calcioweb.eu)

Con un emendamento al decreto Milleproroghe salgono i fondi per il Bonus psicologo : per il 2024 si passa da 8 a 10 milioni. Ma il contributo è ... (fanpage)

In Italia i servizi ferroviari regionali e il trasporto pubblico sono un tema del tutto secondario, insieme al Mezzogiorno e ai finanziamenti ad oggi ... (quotidiano)

Lazzari (Cnop): “Aumento fondi bonus psicologico segnale attenzione” “Dopo il 2023, anche per il 2024 il bonus psicologico è stato portato a 10 milioni di euro. Avevamo chiesto più fondi, ma comunque questo aumento è un segnale di attenzione”.

Mario Schifano. Correre rapinoso attraverso le cose del mondo, la mostra ABC-ARTE (via XX Settembre, 11a) invita giovedì 15 febbraio 2024 (inaugurazione alle ore 18.30) per il secondo atto della mostra dedicata a Mario Schifano, che ha già inaugurato nella sede meneghina d ...

Progetto 'Colibrì', dall'associazione Nati con la Calzamaglia 7mila euro alle famiglie fragili in carico ai servizi sociali Una donazione di 7mila euro per fronteggiare le spese di alcune famiglie fragili in carico ai servizi sociali del territorio. È quanto l'associazione Nati con la Calzamaglia ha raccolto nell'ambito de ...