Foibe | la vergogna senza limiti | il Pd fa slittare ancora il voto per il ritiro dell’onorificenza a Tito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Slitta nuovamente il, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, sul testo base per arrivare al, il cui nome resta indissolubilmente legato all’eccidio degli italiani nelle. Di nuovo l’opposizione, Pd in testa, ha fatto melina, e impedito che finalmente si gettassero le basi per sanare laper cui un dittatore comunista massacratore di italiani risulta fra i benemeriti della Repubblica, con illo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito. Il relatore del provvedimento per la revoca, Alessandro Urzì di FdI, ha spiegato la scusa adottata stavolta, a una settimana dal precedente slittamento: l’opposizione ha sostenuto che, poiché il dibatsull’autonomia differenziata, anch’esso ...