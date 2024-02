Firenze | notte di paura | due rapine a Porta al Prato e in centro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 - Un tentativo di rapina nella zona diale una rapina messa a segno instorico. Lafa sempre più. Andiamo per ordine. Poco prima delle una dellatra martedì e mercoledì, una coppia di 40enni fiorentini sarebbe stata aggredita da un paio di sconosciuti al parcheggio di via Gabbuggiani, nella zona dial. I malintenzionati, si sarebbero avvicinati alle vittime intimando loro di consegnare tutti i loro averi. L'uomo si sarebbe opposto ricevendo però degli spintoni. La donna sarebbe invece riuscita ad allertare rapidamente la polizia di stato e in pochi attimi le sirene delle volanti avrebbero così messo in fuga gli aggressori. Si indaga ...

vandali in azione la notte scorsa, 10 febbraio 2024, a Firenze . Il giardino di via Mariti, lungo il Terzolle, inaugurato a fine ottobre 2023, è ... ()

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva E' ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma Vittorio Cecchi Gori, ex produttore cinematografico e presidente della Fiorentina. Il ricovero si è reso necessario per insufficienza ...

LA SPINTA DI FIRENZE PER UN NUOVO FEBBRAIO DI RINCORSA Firenze risponde e risponderà presente, ancora una volta. La doppia trasferta di campionato da vivere nel giro di cinque giorni tra Bologna ed Empoli trascinerà infatti lontano ...