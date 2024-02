Firenze | aggredito e rapinato del cellulare da banda di minorenni

Si sono radunati in piazza della Signoria i tassisti di Firenze per manifestare dopo l'aggressione ai danni di un loro collega avvenuta all'alba di ... ()

Firenze, notte di paura: due rapine a Porta al Prato e in centro Aggredita una coppia in via Gabbugiani mentre in Borgo Allegri un ventenne è stato accerchiato da cinque minorenni ...

Aggredito in carcere il padre di Kata, la bambina scomparsa dall’ex hotel Astor a Firenze Il padre della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze, è stato aggredito in carcere da altri detenuti: ecco perché.

Firenze, il papà di Kata aggredito e minacciato in carcere Oltre all’aggressione, i peruviani, incluso il papà di Kataleya, sono stati minacciati di morte. Proprio per questo motivo i detenuti, dopo l’episodio avvenuto, pare che abbiano richiesto di essere ...