Fiorentina | l’ex presidente Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Vittorio, exdella, si trova attualmentepresso il reparto didell’Ospedale Gemelli di Roma. A darne notizia, in diretta su Rai 1, è stato Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie dell’imprenditore del cinema, nel corso del programma “Storie Italiane”. Vittorio: la causa e le sue condizioni “Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in, per insufficienza respiratoria“, ha dichiarato Perrone. “Ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di ...