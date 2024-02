Fiorentina Italiano | «Il 2-0 così non va preso!»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le parole di Vincenzo, tecnico della, dopo la sconfitta subita dai viola contro il Bologna Vincenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro il Bologna. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Avevamo preparato la partita con una forte aggressione sul loro palleggio. Loro sono bravi comunque ad uscire ma potevamo fare meglio quando abbiamo sporcato loro la palla. Sono stati davvero molto bravi, ci i rimbocchiamo le maniche e ripartiamo». DIFFICOLTA’ – «Durante la gara ci sono tante situazioni che possono accadere. Biraghi era costretto a stringere molto e Orsolini essendo più libero ci ha punito con la sua qualità. Poi nel secondo tempo abbiamo corretto la posizione». TROVARE UNA QUADRA IN ATTACCO – «Noi l’abbiamo trovata però oggi vanno fatti i ...

