Fiorentina | i convocati di Italiano per il Bologna | c’è un ritorno

Domani alle 20.45 si gioca Fiorentina-Inter e sono ventiquattro i convocati di Italiano . Fra questi non c’è il secondo portiere Christensen, che in ... (inter-news)

Questi i Convocati di Italiano per la sfida tra Lecce- Fiorentina , in programma domani alle 20.45: Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi. ... (calciomercato)

ecco i Convocati di Vincenzo Italiano per quanto concerne Fiorentina Frosinone di oggi. ecco chi è out in casa viola Fiorentina Frosinone è un ... (calcionews24)

GAZZETTA, Viola nel fortino Dall'Ara: i numeri del Bologna La Fiorentina va a Bologna per cercare punti importanti in chiave Europa: missione non semplice, visto lo score della squadra di Thiago Motta, soprattutto in casa. Come sottolinea la Gazzetta ...

FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 24: Riccardo Orsolini relegati al ruolo di eterni panchinari o addirittura non convocati, scambiati nelle leghe per due patatine o persino svincolati per recuperare una manciata di crediti. Per concludere, illustri ...

FIORENTINA - I convocati di Italiano per il Bologna, torna Parisi La Fiorentina è pronta a recuperare la sfida di campionato con il Bologna e per farlo Vincenzo Italiano ritrova Fabiano Parisi, mentre sono ancora ai box Dodò e Oliver Christensen. L'elenco dei convoc ...