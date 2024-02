Fiorentina | Barone | “Vedo Italiano a Firenze ancora a lungo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Altre 100 partite di Vincenzoalla? Perchè no? Qualcuno scrive che non ci sono rapporti, ma Commisso, noi dirigenti e la squadra siamo con lui. Sì loqui a”. Così il direttore generale della, Joe, ai microfoni di Dazn prima del recupero in casa del Bologna. “È una persona di grandi capacità, non ci piace quando viene attaccato e come ha detto Commisso noi siamo vicini a lui e alla squadra”, ha aggiunto il dirigente viola. SportFace.