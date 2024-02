Finto cieco alla guida del Suv e col reddito di cittadinanza | clamoroso | chi finisce in manette

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Unchela sua macchina e un paraplegico che si alza regolarmente dsua sedia a rotelle. Se fossimo in un film di Checco Zalone o in una qualsiasi altra commedia all'italiana ci sarebbe da riderci su di gusto. Purtroppo, però, è tutto vero. Protagonisti non i soliti “furbetti” di casa nostra bensì due cittadini pachistani che, nelle scorse ore, sono stati arrestati dGuardia di Finanza per averinvalidità e aver percepito sussidi per ben 66mila euro. L'ordine di custodia cautelare è stato firmato dal gip di Monza. Si tratta di un 28enne residente a Misinto (Monza), in carcere per essersiassoluto e aver percepito ildidichiarando di essere in Italia da più di dieci anni, e di ...