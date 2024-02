Finnair | la compagnia aerea pesa i passeggeri prima dell' imbarco e scoppia la polemica

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Labattente bandiera finlandese è finita recentemente in un vortice di polemiche. Quando si vola sono tante le regole da seguire, ma fa discutere la scelta didire iinsieme ai bagagli. Presso lo scalo di Helsinki saranno a disposizione

Grande polemica per la decisione della compagnia di bandiera. Ma ci sarebbe un motivo dietro la bilancia presente in aeroporto C'è una compagnia aerea che tra le sue regole ha quella di pesare i passeggeri prima dell'imbarco. Finnair lo fa su base volontaria e in forma anonima ...

Volare, ecco perché Finnair ha iniziato a pesare i passeggeri La Finnair, presso l’aeroporto di Helsinki, ha iniziato a pesare i passeggeri che volontariamente danno il loro consenso. L’obiettivo è consentire alla compagnia aerea finlandese di affinare le stime ...

United Airlines e il caso degli aerei a terra per non aver consegnato un documento (sul divieto di fumo) Lunedì sera la terza compagnia più grande del mondo ha dovuto fermare 5 Airbus A321neo perché la loro segnaletica di bordo sempre accesa violava le norme Usa. Lo stop è durato qualche ora. Ecco cosa è ...