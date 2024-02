Fine vita | legge in stand-by Ma Bonaccini tira dritto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Su un tema come questo "è legittimo che vi siano posizioni e sensibilità diverse, che rispetto. Ma le sentenze si applicano". Non era presente ieri in aula, tra le proteste delle opposizioni, ma è stato il governatore Stefanoa mettere un punto alla lunga giornata del dibattito sul ’’, in Regione Emilia-Romagna, a Bologna. Le varie posizioni si sono cristallizzate, tra gli imbarazzi silenti in un Pd spaccato e richieste di ritiro della delibera, come quella della forzista Valentina Castaldini. Ma è finita come doveva finire, con il rinvio in commissione delladi iniziativa popolare sul suicidio assistito, dopo che la Regione ha varato la doppietta delibera-atto di indirizzo che ha regolato il delicatissimo tema. Ieri a fare ulteriore pressione è stata l’irruzione (pacifica) di Marco ...