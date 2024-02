Fine vita | il comitato di bioetica sconfessa la Regione Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 – La, nella sua delibera che regola il suicidio medicalmente assistito ha travisato la risposta delnazionale di, citato nella delibera. Lo dice la presidenza delche sostiene che il riferimento sia “improprio”, in particolare per quanto riguarda i comitati etici territoriali. “La presidenza del Cnb - si legge nel comunicato - esprime profonda preoccupazione per la lettura incongrua del documento approvato ed esorta la Giunta regionale a rettificare l'improprio riferimento”. Roberto Serra / Iguana Il riferimento delnazionale per laè alla risposta al quesito posto dal ministero della Salute per l'applicazione della sentenza della Consulta. Il ...