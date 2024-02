Finaziamento illecito | un anno a Sarkozy

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 14.55 L'ex presidente franceseè stato condannato in appello a undi detenzione, 6 mesi con la condizionale. La condanna è relativa al caso detto "Bygmalion",riguardante il finanziamentodella sua campagna elettorale per le presidenziali del 2012. In prima istanza era stato condannato a unsenza condizionale. I 6 mesi di condizionale sarscontati con misure alternative, decise tra i giudici e l'imputato nei prossimi 30 giorni.