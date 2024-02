Finanziere uccide madre e figlia | cosa sappiamo del duplice femminicidio di Cisterna di Latina

Un finanziere di 27 anni, Cristiano Sodano, ha spara to e ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata al culmine di una lite in casa a Cisterna ... (open.online)

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina: ex finanziere uccide madre e sorella della ex fidanzata Nella vigilia di San Valentino, la tranquilla cittadina di Cisterna di Latina è stata scossa da un tragico evento: un duplice femminicidio consumato da un ex finanziere di 27 anni, Cristian Sodano, ne ...