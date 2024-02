Finanziere killer | il doppio omicidio Ho fatto un casino Poi l' arresto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ennesimo femminicidio, le vittime sarebbero potute essere addirittura tre, ma una si è salvata chiudendosi in bagno. La strage è avvenuta a Latina e a compierla è stato undi 27 anni, Cristian Sodano. il dupliceè avvenuto un appartamento del quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Il, originario di Minturno e in servizio a Ostia, è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Reneè Amato, 19, rispettivamente madre e sorella di una 22enne, ex fidanzata del militare, al termine di una lite in casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Zomparelli e Amato hanno pagato con la vita l’essere intervenute nella discussione che ilha avuto con la 22enne. Segui su affaritaliani.it

Ennesimo femminicidio, le vittime sarebbero potute essere addirittura tre, ma una si è salvata chiudendosi in bagno. La strage è avvenuta a Latina e ... (affaritaliani)

Cristian Sodano, il finanziere «latin lover» ha ucciso mamma e sorella dell'ex. Il gesto eroico di Renèe e Nicoletta per salvare Desyrèe Non accettava la fine della relazione con la sua ex Desyrèe Amato. Così, ieri pomeriggio Cristian Sodano, finanziere di 27 anni, l'ha raggiunta a casa sua. Una discussione, ...

Cristian Sodano, chi è il killer di Cisterna di Latina: tatuaggi e fama da "latin lover", la vita a Ostia del maresciallo «Una persona riservata che parla poco con i colleghi, più spigliato quando era fuori dal servizio, soprattutto con le ragazze». I colleghi di Ostia descrivono così ...

Cisterna di Latina, l'assassino Christian Sodano, finanziere come il padre. Un amico: «Avevo detto che era un poco di buono» L'assassino di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée descritto come irascibile e violento. Orfano da qualche anno: il papà era nella Fiamme gialle, la madre in polizia ...