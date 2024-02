Finanziamento illecito | Sarkozy condannato | sconterà la pena con misure alternative L’ex presidente ha altri due processi in corso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nicolascome Silvio Berlusconi: è statoin un processole elacon. Aldella Repubblica francese, 68 anni, è stata inflitta unadi un anno di detenzione, 6 mesi con la condizionale, nel processo Bygmalion. E’ il primodella Quinta repubblica francese a essere statoal carcere. Al centro delle accuse ildella sua campagna elettorale per le presidenziali del 2012, quando – da capo dello Stato uscente – fu sconfitto dal socialista François Hollande. In primo gradoera statoa un anno ...

Tecnicamente si tratta di reato impossibile, mentre le indagini non hanno portato riscontri sugli elementi che per il pm inducevano “il sospetto del ... (ilfattoquotidiano)

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a un anno di carcere per il «caso Bygmalion», l’inchiesta sulle spese ... (corriere)

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato in appello a un anno di carcere per il «caso Bygmalion», l’inchiesta sulle spese ... ()

Sarkozy condannato a un anno (6 mesi con la condizionale) in appello per finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012 Sarkozy condannato anche in appello per finanziamento illecito della sua campagna elettorale del 2012. L'ex presidente francese è stato condannato oggi in appello a un ...

Sarkozy condannato in appello per finanziamento illecito L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a un anno di detenzione, 6 mesi con la condizionale, nel caso cosiddetto "Bygmalion", relativo al finanziamento illecito della ...

Giustizia e politica Sarkozy condannato a un anno, di cui 6 mesi con condizionale L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato in appello a un anno di detenzione, di cui 6 mesi con la condizionale, nel caso cosiddetto «Bygmalion», relativo al finanziamento illecito ...