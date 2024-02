Final Eight Coppa Italia | l’Olimpia Milano supera Trento 80-57

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)to il primo ostacolo per ladiper l'Olimpiache risolve la praticanel primo turno della manifestazione che si disputa a Torino. Il successo arriva 80-57 in una gara presa per mano nel secondo periodo senza lasciarla più fino ad allungare sul +30 conquistando l'accesso alla semie. Per l'Olimpia è stata una partita decisamente di squadra, clamorosa la prova difensiva che ha lasciato gli avversari senza neanche un punto segnato praticamente per un quarto intero dal 15' al 25'. In attacco grandi rotazioni per coach Messina che trova in Voigtmann e Shields i suoi migliori realizzatori. Il tedesco gioca una partita molto concreta con 5/6 da 2, 1/2 da 2 e 6 rimbalzi, mentre l'americano ha percentuali meno ...

