Filippine | crolla la balconata di una chiesa durante la messa | un morto e 53 feriti – Il video

Trama e cast del film Land of Bad Il film Land of Bad è un nuovo action thriller militare ed esce tra pochi in streaming: nel cast ci sono anche Liam e Luke Hemsworth e Russell Crowe ...

Gli uragani sono diventati così forti che potrebbe cambiare il modo di classificarli Gli scienziati affermano che è necessario introdurre una nuova categoria per tenere conto della forza delle tempeste indotte dal cambiamento climatico ...

Argentina, brucia parco nazionale in Patagonia: doloso l’incendio del sito Unesco di Los Alerces Un incendio doloso sta devastando da 3 giorni il Parco nazionale di Los Alerces, in Argentina, sito Unesco nella regione della Patagonia ...