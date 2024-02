Figline e Incisa: ex sindaco Buoncompagni si ricandida con lista civica Così l’ex vicesindaco Enrico Buoncompagni annuncia la sua discesa in campo, con un raggruppamento civico. La presentazione ufficiale è in programma domenica 18 febbraio, alle 16:45, al Casa Me’Mà, in ...

Punto digitale, trasloco al Fiv Il Punto Digitale Facile si trasferisce dalle biblioteche di Figline e Incisa allo Sportello Facile FIV, ampliando gli orari di apertura e offrendo servizi digitali ai Comuni.

Donne e violenza. La nuova panchina rossa per dire no ai femminicidi A Poggio alla Croce, una panchina rossa e una frase di Alda Merini ricordano il valore delle donne e i femminicidi in Italia. Iniziativa di Achille e Carlo Viviani Della Robbia.