Fiaccolata in memoria di Anna Sommella | la famiglia | “Siamo distrutti | vogliamo maggiori controlli sul territorio”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 18 febbraio, a partire della parte 16:00, avrà luogo laindi, deceduta il 13 settembre del 2023 in un incidente stradale in viale dei Pini Nord, nella località Varcaturo, del comune di Giugliano in Campania. La 15enne era in sella ad una moto di cilindrata 350, alla cui guida vi era un suo coetaneo, quando ebbe luogo lo schianto frontale, in viale dei pini Nord, con un’altra vettura, risultata poi sequestrata precedentemente. Al volante di quest’ultima un 39enne con patente revocata. A nulla valsero i tentativi di soccorso per la giovane. Il punto d’incontro, per coloro che vorranno prendere parte alla, è il bar “Premiere” di Varcaturo, da cui i presenti si sposteranno, in corteo, sul luogo della disgrazia. “Sono ...