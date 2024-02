Fi | Fascina posta foto con Berlusconi per San Valentino | ‘nostro amore non svanirà mai’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l?. Il nostro. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell?che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com?è, verso una incantevole eternità. Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon Sanmio. Ti amo”. Martasu Instagram festeggia così Sanndo una suacon lo scomparso Silvio, tra palloncini rossi e candeline accese. L'articolo CalcioWeb.

Si torna a parlare di Marta Fascina, la deputata invisibile eletta a Marsala Si torna a parlare di Marta Fascina, la deputata invisibile eletta nel collegio di Marsala e della provincia di Trapani. Fascina, che ha un tasso di assenze quasi del 100% in Parlamento, è tornata all ...

Forza Italia, dalla “corrente” Fascina il no a Schifani come vice Tajani ROMA (ITALPRESS) – Ci sarebbe l’intervento di Marta Fascina dietro l’estromissione di un esponente siciliano dalla vicesegreteria ...