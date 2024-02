Feyenoord | Slot | 'Avrei voluto Mourinho Poca differenza con la Roma di De Rossi'

Dopo la vittoria in Eredivisie con lo Sparta Rotterdam per 2-0, il Feyenoord attende la Roma giovedì all 18.45 al De Kuip nell’andata... (calciomercato)

Feyenoord, Slot: "Ho visto Roma-Inter, De Rossi domani non dovrebbe cambiare molto" Si riparte proprio da qui, da Rotterdam, contro gli avversari di sempre, quel Feyenoord che la Roma affronta per la terza volta in tre… Leggi ...

Feyenoord – Roma, Svilar in conferenza stampa: Spero di continuare a fare bene e di fare una grande partita domani Feyenoord – Roma, Svilar in conferenza stampa: Spero di continuare a fare bene e di fare una grande partita domani - A.S. Roma - La conferenza stampa di Mile Svilar alla vigilia di Feyenoord-Roma. A c ...

Feyenoord-Roma, De Rossi: “Pellegrini Non potrei essere più contento” “Pellegrini Valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui. Sia come uomo, sia come guida per i propri compagni non potrei essere più contento. Continua a essere un esempio e a migliorare. Si ...